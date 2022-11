Die Auswahl an fertigen Adventskalendern ist riesengroß. Dabei können Sie einen Adventskalender auch selber basteln und mit regionalen Geschenken individuell gestalten.

Viele Einzelhändler in der Region blicken verhalten optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft. Nach Angaben etwa des Vereins "Deichstadtfreunde - Aktionsforum Neuwied" könnte es ein gutes Weihnachtsgeschäft geben.

Ähnlich sieht das auch die "Projektgemeinschaft Gewerbepark Mülheim-Kärlich". Auf SWR-Anfrage hieß es, auch wenn viele Menschen sparen müssten, sei davon auszugehen, dass die meisten trotzdem Weihnachtsgeschenke kaufen werden. Die Koblenzer Einzelhändler hoffen laut Citymanagerin Miriam Schuff, dass in der Weihnachtszeit sich wieder vermehrt Kunden persönlich in den Geschäften beraten lassen und auch dort kaufen.

Auch der Werbering Nassauer Land hofft, dass mehr Kunden in der Weihnachtszeit vor Ort einkaufen. Dazu könne auch der Weihnachtsmarkt beitragen, der am ersten Dezemberwochenende erstmals nicht auf dem Nassauer Schlosshof, sondern in der Innenstadt aufgebaut wird. Hier ist eine Auswahl an kleinen und größeren Geschenkideen für Sie aus dem Norden von Rheinland-Pfalz zusammengestellt:



Koblenz

Ahrtal

Hunsrück

Lahn

Rhein und Mosel

Westerwald

Karamellbonbons, selbstentwickelte Geschenke und Schmuck aus Koblenz

Im "Bazaar of Wunderbar" in der Koblenzer Altststadt finden Sie besondere Geschenke – nach Angaben der Betreiber sind alle selbst entwickelt und produziert. Wer gerne ein Erlebnis in der Region verschenken möchte, kann hier auch fündig werden - das Team ist nach eigenen Angaben touristisch geschult und kann Tipps für besondere Orte und Events geben.

Der Name verrät es bereits: Bei "Frl. Diehl Karamell" bekommen Sie Karamellbonbons- oder Creme in sämtlichen Geschmacksvariationen – etwa Vanille, Meersalz oder Kaffee-Kardamom. Das Karamell wird in der kleinen Manufaktur in der Koblenzer Altstadt selbst gekocht und zu Bonbons geformt.

Wer gerne Schmuck verschenkt, wird bestimmt bei der "Schmuckstück Manufaktur" fündig. Jedes Schmuckstück ist nach eigenen Angaben handgefertigt und ein Unikat. In dem Laden in der Koblenzer Altstadt finden Sie Ohrringe, Armbänder oder Ringe.

Schokolade handgefertigt in Koblenz - zu kaufen gibt es die bei "Cahua". Nach eigenen Angaben haben sich dabei die Macher auch mit den Fragen auseinandergesetzt: Wo kommen die Kakaobohnen her, unter welchen Bedingungen werden sie geerntet und produziert? Entstanden sind dabei Sorten wie weiße Schokolade mit Pistazien und Vanille oder dunkle Vollmilchschokolade mit Toffee.

Brettspiele, Hilfe fürs Ahrtal und Spezialitäten von der Ahr

Mit Geschenken aus dem Online-Shop "Ahrtal-Store" unterstützen Sie den Wiederaufbau an der Ahr. Der Shop ist im Herbst 2021 als Gemeinschaftsprojekt für Tourismus und Wirtschaft gestartet. Das Sortiment besteht aus unterschiedlichsten Ahrtal-Produkten von Mode über Souvenirs bis zu kompletten Präsente-Arrangements.

"Brettspielheld" ist ein Laden voller Spiele in Ahrweiler. Hier finden Sie zahlreiche Brett- und Kartenspiele und viele andere Sparten wie etwa Outdoorspiele oder Puzzle. Seit April ist das Geschäft, das bei der Flutkatastrophe zerstört worden ist, wieder zurück am alten Standort in der Niederhutstraße in Ahrweiler.

In dem Online-Shop "Wilde Ahr" bekommen Sie verschiedene Produkte aus dem Ahrtal – vor allem Weine und Wildspezialitäten. Das Wild ist nach Angaben der Betreiber natürlich, stressfrei und nachhaltig aufgewachsen.

Selbstgebrautes Bier und Spezialitäten aus dem Hunsrück

Seit über zwei Jahren gibt es nach Angaben der Macher die erste offizielle Brauerei im gesamten Rhein-Hunsrück-Kreis - nämlich "Biermanufaktur Strieders Mühle" aus Emmelshausen. Die Gerste fürs Malz kommt von den Feldern rund um Ney.

Im Geschäft "Jule und Hans" in Simmern finden Sie allerlei Spezialitäten aus dem Hunsrück - unter anderem Senf, Öle, Gin oder auch Honig. Das Geschäft befindet sich auf der Schloßstraße 10 und bietet verschiedene Ideen für Geschenke aus der Region an.

Kaffee aus der Rösterei, prämierter Gin und Honig von der Lahn

In der "Lahntaler Kaffeerösterei" werden Sie fündig auf der Suche nach einem besonderen Kaffee. In der Kaffeerösterei in Diez kommen die Bohnen laut der Betreiberin aus nachhaltiger, fairer und menschenwürdiger Produktion. Geröstet werden sie im traditionellen Langzeit-Trommel-Verfahren.

Die "Imkerei Nengel" ist nach eigenen Angaben ein Familienbetrieb, der in Dahlheim unter anderem Honig von Bienenvölkern aus Ortschaften im Rhein-Lahn-Kreis verkauft. Unter dem Label "Heimat aufs Brot" werden Sie dann in Gläsern unter den Spitznamen der jeweiligen Orte verkauft.

Seit 2016 zählt "Hirschberg Gin" nach Angaben der Macher zu den höchstprämierten Gins Deutschlands. Die beiden Entwickler Simon und Max haben gemeinsam einen klassischen Gin entwickelt. Dieser soll eine feine Citrusnote, eine herbe Wacholderbasis mit einem Hauch von Lavendel haben.

Diesen Winter ist die Marksburg in Braubach von außen nicht beleuchtet. Dafür bietet sie aber Führungen mit der Taschenlampe an. Von Ende November bis Februar, freitags bis sonntags, können Sie um 18 Uhr die Burg erforschen und diese Führungen auch verschenken.

Abenteuergolf, Gin, Keramik und Delikatessen von Rhein und Mosel

Beim "Abenteuergolf" in Kobern-Gondorf warten nach Angaben der Betreiber 15 detailreich gestaltete Bahnen mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen auf die Besucher. Die Minigolf-Anlage ist eine Indoor-Anlage und ein Gutschein bereitet vermutlich Jung und Alt eine Freude.

Drei Brüder aus dem Mittelrheintal haben aus Liebe zur Heimat und zum Gin "Loredry" entwickelt. Der Gin wird nach eigenen Angaben in ehrlicher Handarbeit hergestellt und dabei werden keinerlei Maschinen verwendet - alles sei echte Manufakturkunst.

"Sabine Moshammer Keramik" aus Linz stellt handgefertigte Keramik her - unter anderem Tassen, Teller, aber auch Lampen.

Bei der "Essigmanufaktur Hoffmann" in Winningen finden Sie Essigspezialitäten, wie zum Beispiel einen Rotweinessig oder Apfelessig - aber auch Marmeladen, Chutneys und Öle.

Fan-Artikel aus dem Westerwald oder Keramikstücke

Der digitale Marktplatz "Wäller Markt" will eine regionale Alternative zu den großen nationalen und internationalen Onlinehandelsplattformen sein. Auf der Einkaufsplattform finden Sie regionale Einzelhändler und Erzeuger aus der Region Westerwald und finden zum Beispiel Geschenkideen bei Mode- und Schuhhäusern, Elektrofachhändlern oder Fahrradgeschäften.

Westerwald-Fans werden beim Online-Shop "Westerwald Shop" mit Sicherheit fündig. In diesem Online-Shop finden Sie viele "Wäller-Produkte", etwa Kochbücher, T-Shirts oder den "Westerwald-Pott".

Im "Keramikmuseum" finden Sie vielfältiges Töpferhandwerk aus Höhr-Grenzhäuser Werkstätten, darunter auch viele handgefertigte Unikate. Unter dem Dach des Museums ist den Angaben zufolge ein separater Raum für die vielen Verkaufsstände eingerichtet. Der Adventsmarkt hat vom 25.11. bis 23.12.2022 geöffnet.