Guido Nisius bleibt Verbandsgemeindebürgermeister

Die Bürgerinnen und Bürger der Verbandsgemeinde Adenau am Nürburgring haben am Sonntag den amtierenden Bürgermeister Guido Nisius von der CDU im Amt bestätigt. Er war bei der Wahl als einziger Kandidat angetreten. Er erreichte bei der Wahl nach dem vorläufigem Zwischenergebnis 69,8 Prozent der abgegebenen Stimmen. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Adenau lag die Wahlbeteiligung bei der Bürgermeisterwahl bei 74,8 %. Guido Nisius hatte wegen der Flutkatastrophe keinen Wahlkampf in der Verbandsgemeinde Adenau gemacht.