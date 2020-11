2020 zieht sich die Marienhaus GmbH aus dem Notarztdienst am St. Josef-Krankenhaus in Adenau zurück. Der Förderverein der Klinik hat schon einige Ideen, wie man den Notarztstandort erhalten kann.

Eine Idee ist, dass bis zum Beginn der Rennsaison im kommenden Jahr am Nürburgring hauptamtliche und freiberufliche Notärzte den Notarzt-Standort in Adenau betreiben könnten. Im kommenden Frühjahr sollen dann nur noch hauptamtliche Notfallmediziner in Adenau eingesetzt werden, die auch in den Hubschraubern der Luftrettung mitfliegen können. Diese starten und landen regelmäßig an der Rennstrecke in der Eifel.

Könnte es ein Ausbildungszentrum für Notfallmediziner geben?

Eine weitere Idee des Fördervereins ist, in Adenau ein regionales notfallmedizinisches Zentrum für die Region Hocheifel-Nürburgring zu entwickeln. Hier könnten dann auch Notärzte aus Rheinland-Pfalz ausgebildet werden. Die Beteiligten wollen zu allen Ideen weitere Gespräche im Innenministerium führen.

Bereits am vergangenen Mittwoch kamen in Mainz Vertretern des Landesinnenministeriums unter anderem Ärzte aus dem Krankenhaus und dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Adenau zusammen. Sie alle wollen erreichen, dass es weiter einen Notarzt-Standort in Adenau gibt.

Marienhaus GmbH zieht sich aus Kostengründen zurück

Der Krankenhausbetreiber, die Marienhaus GmbH, hatte den zuständigen Behörden im November mitgeteilt, dass er den Notarztdienst aus Kostengründen ab 2020 nicht mehr betreiben wird. Pro Jahr schieße man bislang mehr als 200.000 Euro dafür zu.

Nach Angaben des Innenministeriums soll die Region rund um den Nürburgring auch weiterhin notärztlich versorgt werden. Dass andere Anbieter in der Region rund um den Nürburgring bei Rettungsfahrten einspringen, gab es auch schon in der Vergangenheit. Dann nämlich, wenn das Krankenhaus nicht genug Personal hatte, um alle Notfälle abzudecken.

Ende des Jahres macht die Chirurgie dicht

Anfang November hatte die Marienhaus GmbH auch mitgeteilt, dass die chirurgische Abteilung in dem Krankenhaus in Adenau unter anderem wegen Personalmangels Ende des Jahres geschlossen werden muss.