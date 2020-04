Der Rotary Club in Adenau im Kreis Ahrweiler hat innerhalb von eineinhalb Wochen mehr als 23.000 Euro Spenden für die Adenauer Partnerstadt in Italien gesammelt. Das Geld soll an die ehrenamtlichen Rettungshelfer gehen, sagte Adenauers Bürgermeister Hoffmann, der die Idee für die Aktion hatte. Die ersten 10.000 Euro seien bereits überwiesen. Außerdem soll in dieser Woche noch ein Hilfstransport mit 1.000 Schutzmasken und Desinfektionsmitteln nach Italien starten.