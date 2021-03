per Mail teilen

Drei Dörfer in der Verbandsgemeinde Adenau im Kreis Ahrweiler wollen für rund 20 Millionen Euro den nach eigenen Angaben größten Solarpark rund um den Nürburgring bauen. Die Orte Dankerath, Senscheid und Trierscheid mit insgesamt etwa 230 Einwohnern wollen dabei mit dem Energieversorger evm zusammen arbeiten. 80.000 Solarmodule sollen in zwei Jahren so viel Ökostrom produzieren, dass damit rechnerisch 20 Prozent der Menschen im Kreis Ahrweiler versorgt werden können.

Nach Angaben der Energieversorgung Mittelrhein sollen regionale Unternehmen den Solarpark mit bauen und unterhalten. Der Solarpark soll auf mehreren Flächen entstehen. Zum Beispiel auf nicht mehr landwirtschaftlich genutzten Wiesen und auf Waldgebieten, die wegen eines Borkenkäferbefalls gerodet werden mussten. IAuch die Stadt Adenau plant einen Solarpark im Wimbachtal.