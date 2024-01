Schießstand am Kirchberg steht in Flammen

Feuerwehr-Einsatz in Adenau

Am Samstagabend musste die Feuerwehr in Adenau (Kreis Ahrweiler) bei eisigen Temperaturen ausrücken. Am Kirchberg brannte ein Schießstand.

Laut Polizei war zunächst die Rede davon, dass es am Adenauer Waldbrand brenne. Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle ankam, stellte sich den Angaben zufolge heraus, dass ein Schießstand brannte. Löscharbeiten dauerten mehr als vier Stunden Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben mit 53 Kräften aus Adenau, Leimbach, Quiddelbach und Nürburg vor Ort. Demnach konnte das Feuer nach etwa 4 1/2 Stunden gelöscht werden. Die Löscharbeiten seien durch starke Minusgrade und eine Stromleitung erschwert worden.. Der Strom im anliegenden Wohngebiet musste laut Feuerwehr kurzzeitig abgestellt werden. Es gab keine Verletzten. Warme Getränke für Einsatzkräfte Demnach wurde über das Feuerwehrgerätehaus Adenau eine Versorgung mit warmen Getränken organisiert. Der Bauhof der Stadt Adenau habe die Löscharbeiten unterstützt, indem er abgestreut und aufgeräumt habe. Der DRK Ortsverein Adenau und die Polizei waren den Angaben zufolge ebenfalls vor Ort. Ermittlungen zur Brandursache dauern an Wie die Polizei weiter mitteilt, griffen die Flammen nicht auf andere Gebäude und auf den angrenzenden Wald über. Zum Zeitpunkt des Feuers hätten sich keine Menschen in dem Schießstand aufgehalten und es sei niemand verletzt worden. Es sei ein Schaden im fünfstelligen Bereich entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.