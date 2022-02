Mehr als 200 Einsätze für die ADAC-Luftrettung im Flutgebiet

Die ADAC-Luftrettung aus Koblenz hat letztes Jahr im deutschlandweiten Vergleich die zweitmeisten Einsätze geflogen. Nach Angaben des Automobilclubs waren demnach 2021 nur in Berlin die Luftretter häufiger unterwegs. Ein Hauptgrund dafür sei die Flutkatastrophe im Ahrtal gewesen, heißt es von einem ADAC-Sprecher. Im Juli und August hätten die Luftretter in den Hochwassergebieten mehr als 200 Rettungseinsätze geflogen - mehr als hundert Mal wurden Menschen mit Seilwinden gerettet. Ein extra ins Ahrtal verlegter Hubschrauber habe in den ersten Stunden 36 solcher Spezial-Einsätze hintereinander geflogen - so viele Seilwinden-Einsätze habe es beim ADAC an einem Tag noch nie gegeben.