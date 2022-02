Antriebslos durch die Corona-Pandemie: Glückstrainer gibt Tipps

Die Folgen der Corona-Pandemie sind in allen Bereichen zu spüren. Viele Menschen kämpfen mit der Antriebslosigkeit oder sind schlecht gelaunt. Der studierte Philosoph und Soziologe Dirk Gemein erklärt, warum das so ist und wie man sich selbst motivieren kann.

Dirk Gemein nennt sich selbst Achtsamkeitscoach und Glückslehrer. Er lehrt Achtsamkeit und Meditation in einem ehemaligen Kloster bei Koblenz. Die Antriebslosigkeit, die sich bei vielen Menschen gerade in der Corona-Pandemie breit gemacht hat, habe ursächlich nicht direkt mit der Pandemie zu tun, sagt der 45-Jährige, sondern vielmehr mit der grundsätzlichen Einstellung der Menschen zu Veränderungen und zu Krisen im Leben. Im Interview erklärt er, warum das so ist und gibt ein paar Motivationstipps.

SWR Aktuell: Welchen Anteil hat die Corona-Pandemie daran, dass manche Menschen zurzeit so müde und antriebslos sind?

Dirk Gemein: Corona spielt da eine ganz große Rolle. Das ist ja eine Krise, die uns alle massiv eingeschränkt hat und immer noch tut. Es hat aber auch etwas damit zu tun, wie man sich selber strukturiert. Wenn Sie natürlich an ihren alten Gewohnheiten festhalten, also wenn Sie vielleicht immer im Fitnessstudio waren oder im Chor gesungen haben oder gerne ins Kino und Theater gegangen sind, das sind ja Dinge, die unseren Glückshaushalt so ein bisschen auffüllen.Wenn das wegbricht und Sie da keine neuen Strategien entwickeln, wie Sie dieses Vakuum auffüllen können, dann entsteht natürlich diese enorme Lethargie. Ihnen fehlt die Idee, wie Sie diese frei gewordenen Zeiträume sinnvoll nutzen können.

"Wenn Sie daran festhalten, Gewohnheiten zu vermissen, dann sind Sie mit dem Vermissen dieser Dinge beschäftigt."

SWR Aktuell: Wie kann ich denn diese freie Zeit sinnvoller nutzen? Hätten Sie da ein paar Tipps?

Gemein: Wenn sie daran festhalten, Gewohnheiten zu vermissen, dann sind Sie mit dem Vermissen dieser Dinge beschäftigt. Die Alternative wäre, sich neue Strukturen zu suchen, zum Beispiel ein altes Hobby. Vielleicht haben Sie früher mal gemalt oder Sie fangen wieder an zu backen, wozu Sie sonst nie die Zeit hatten. Oder Sie haben früher mal Musik gemacht. Nehmen Sie sich die Zeit und schreiben mal auf, welche Interessen Sie haben. Was würden Sie gerne mal machen oder wieder machen? Oder nehmen Sie das Beispiel Freunde treffen, trotz Kontaktbeschränkungen. Man kann ja soziale Kontakte auch online pflegen. Dass man sich beispielsweise mit einer Freundin verabredet und sagt, hey, lass uns heute Abend einen Sekt trinken, du in Hamburg und ich in Koblenz. Also die Chancen nutzen, die wir haben. Statt etwas zu vermissen, sollten wir neue Momente mit etwas Positivem befüllen. Und ich glaube, das fällt vielen Leuten schwer, weil sie natürlich auch enorm in dieser Corona-Nachrichtenwelt-Blase gefangen sind.

SWR Aktuell: Nun können wir die Corona-Pandemie ja nicht einfach ausblenden und nicht mehr über das Thema Corona sprechen.

Gemein: Das nicht, aber ich halte es für ganz wichtig, dass wir uns wirklich Corona-freie Räume schaffen. Sie müssen sich überlegen, wenn Sie permanent mit Corona konfrontiert sind, nicht jetzt mit dem Virus selber, sondern mit den Aussagen anderer dazu, dann wird Corona immer im Kopf bleiben. Das heißt, Corona ist in unser aller Augen etwas Negatives, wir befüllen uns permanent mit negativer geistiger Nahrung. Das ist so als würden sie den ganzen Tag Horrorsendungen gucken. Ich nenne das ganz gern eine Corona-Diät machen. Dass wird zwar auf dem Laufenden sind, wie die aktuelle Entwicklung ist, aber nicht jeden Nachrichtenfitzel über Corona im Detail verfolgen. Von daher würde ich als erstes empfehlen, sich gezielt Corona-freie Räume zu schaffen. Das könnte zum Beispiel sein, wenn Sie sich mit Freunden treffen und vorher zu vereinbaren: Lass uns einen schönen Abend verbringen und das Thema Corona für die nächsten drei Stunden beim Essen mal komplett ausblenden. Und wenn Sie merken, das Thema ploppt doch wieder auf, dann so achtsam zu sein und zu sagen, wir hatten die Abmachung und lasst uns uns daran halten.

SWR Aktuell: Sie sagen Corona spiele schon eine Rolle, dass wir so antriebslos sind, aber viel wichtiger sei unsere Haltung gegenüber Krisen. Was meinen Sie damit?

Gemein: Die Sache ist, wir können uns gegen Corona wehren, so viel wir wollen. Es wird Corona, das Virus und alles, was damit zu tun hat, nicht ändern. Ein grundlegender Satz aus der Achtsamkeit ist zum Beispiel, dass wir nicht die Welt um uns herum ändern können. Jetzt kann ich mich dagegen wehren und meine ganze Energie in das Ablehnen von Corona stecken und auch gegen das Ablehnen, zum Beispiel von Abstandsregeln, von Homeoffice, von der Maskenpflicht. Dann müssen Sie sich mal überlegen, wie viel Energie Sie dafür verbrennen. Für etwas, das Sie nicht ändern können. Durch Sätze wie "Ich mag Corona nicht" oder "Ich will das nicht" geraten wir in eine negative Spirale. Und nachher bin ich wirklich so durchtränkt von dieser Lethargie, weil sie mich so müde gemacht habe. Das ganze Leben ist Veränderung. Aber wir Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir gewöhnen uns an etwas und wir möchten daran festhalten, weil uns das Sicherheit gibt. Wenn etwas passiert, was uns diese Gewöhnung nimmt, dann haben wir zwei Möglichkeiten: Entweder wir gehen proaktiv damit um und kümmern uns um uns selbst oder wir verharren in Negativität und sind permanent damit beschäftigt, die Gegebenheiten abzulehnen.

SWR Aktuell: Inzwischen gibt es ja schon wieder die ersten Corona-Lockerungen. Was meinen Sie, wird das allein den Menschen schon wieder mehr Energie geben? Oder haben wir uns an den Zustand schon so gewöhnt, dass es noch eine Weile dauern wird, bis wir wieder motiviert sind?

Gemein: Ich bin mir sicher, dass wir beides erleben werden. Viele von uns werden wieder in ihr "neues/altes Leben" zurückkehren und die wiedergewonnenen Freiheiten genießen und für sich nutzen. Und es wird sicherlich auch die geben, die sich erneut schwer tun werden, sich umzugewöhnen. Es ist und bleibt eine Frage der persönlichen Perspektive und der daraus resultierenden Einstellung und Aktivität oder Passivität. Nicht alles, an das wir uns während der Pandemie gewöhnt haben, ist schlecht: Wie immer im Leben, wird einiges bleiben und anderes wieder aus unserem Alltag verschwinden. Ich bleibe dabei, das Leben ist wie ein Fluss permanenter Veränderung. Und unsere Aufgabe ist es, sich dies bewusst zu machen und unser Handeln danach gezielt und achtsam auszurichten.