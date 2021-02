Ein acht Jahre alter Junge hat am Mittwoch in Simmern im Hunsrück laut Polizei einen größeren Brand in einem Mehrfamilienhaus verhindert. Den Angaben zufolge war er allein in der Wohnung, als er einen Schmorbrand in der Küche bemerkte. Der Achtjährige rief seine Mutter an, die gerade nicht zu Hause war. Auf ihre Anweisung hin rief er dann die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte in dem Mehrfamilienhaus in Simmern ankamen, hatte die Mutter den Schmorbrand in der Küche den Angaben zufolge schon gelöscht. Sie sei vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden, weil sie Rauchgase eingeatmet habe. Hätte der Junge den Brand nicht rechtzeitig entdeckt und gehandelt, hätte im schlimmsten Fall das ganze Haus in Simmern in Brand geraten können, so die Polizei.