Das Landgericht Koblenz hat einen 38 Jahre alten Mann aus Mudersbach im Westerwald wegen Totschlags zu acht Jahren Haft verurteilt. Er war mit einem Beil auf seine Mutter losgegangen.

Zur Urteilsverkündung nestelte der Angeklagte nervös an seiner Maske herum. Kurz zuvor hatte er noch erklärt, die Tat tue ihm leid und er wolle den Knopf einer Zeitmaschine drücken, damit alle wüssten, was er all die Jahre mit seiner Mutter erlebt habe. Genau das zeige den Charakter des Täters, sagte der Vorsitzende Richter: Der Mann sei impulsiv, emotional instabil und jederzeit gewaltbereit.

Unterbringung in psychiatrischem Krankenhaus angeordnet

Zwar sei das Verhältnis zwischen ihm und der Mutter, die ihn Zeit seines Lebens gedemütigt habe, tragisch gewesen, so der Richter. Das rechtfertige aber nicht, sie in voller Absicht zu töten. Um den Mann vor anderen aber auch vor sich selbst zu schützen, müsse er in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden, urteilte das Gericht.

Der Mann war nach Ansicht der Richter im vergangenen Jahr nach einem Streit erst mit einem Messer und dann mit einem Küchenbeil auf seine Mutter losgegangen. Dabei habe er sie so schwer verletzt, dass sie verblutete.

Sohn hatte sich nach Totschlag der Mutter selbst gestellt

Der Angeklagte rief den Angaben zufolge selbst die Polizei und ließ sich festnehmen. Bereits am ersten Prozesstag hatte er die Tat gestanden, aber gesagt, dass er sich an den Hergang nicht mehr genau erinnern könne. Er wisse nur noch, dass er vor der Tat seiner Mutter erst mit der Faust mehrfach ins Gesicht und dann mit einem Porzellanteller auf den Kopf geschlagen habe.

Am Tag vor der Tat zur Mutter gezogen

Ab da habe der 38-Jährige einen totalen Flimriss und sei erst wieder richtig zu sich gekommen, als er seine Mutter in einer Blutlache gefunden habe. Er habe kein gutes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Erst kurz vor der Tat sei er bei seiner Mutter eingezogen. Der Richter sprach von einem tragischen Verhältnis zwischen Mutter und Sohn.