Bei der Landratswahl im Westerwaldkreis am 23. Februar tritt der amtierende Landrat Achim Schwickert als einziger Kandidat an. Er steht allerdings nicht für die gesamte Amtszeit zur Verfügung.

Achim Schwickert (CDU) ist bereits seit 2009 Landrat des Westerwaldkreises. Sollte er wiedergewählt werden, ginge er in seine dritte Amtsperiode. Weil Schwickert aber bereits 63 Jahre alt ist, tritt er nur noch für vier statt der vollen acht Jahre an. Achim Schwickert ist eigener Auskunft nach gerne Landrat. Nach der Hälfte der Amtsperiode sei es aber an der Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben, sagt er.

Schwickert blickt positiv auf bisherige Amtszeit zurück

Achim Schwickert hebt besonders die guten Ergebnisse der Westerwälder Wirtschaft und den Fleiß der Westerwälderinnen und Westerwälder hervor. Der Westerwaldkreis ist bezogen auf die Wirtschaftskraft der zweitstärkste Landkreis in Rheinland-Pfalz - nach dem Kreis Mainz-Bingen.

Darauf aufbauend habe man den Westerwaldkreis in den letzten Jahren spürbar voranbringen können. Etwa durch den Ausbau von Schulen, Kitas und anderen Bildungseinrichtungen. Oder durch den Ausbau von Straßen, Erneuerbaren Energien, dem Öffentlichen Nahverkehr und dem Breitbandausbau, sagt Schwickert.

Im Kern geht es mir um eine starke, verlässliche und bodenständige Politik, die an den Realitäten und nicht am Wunschdenken orientiert ist.

Zur Leistungsbilanz gehört laut Schwickert auch der Abbau von Schulden, die im vergangenen Jahr nur noch bei 15 Euro pro Einwohner gelegen hätten. Der Westerwaldkreis erhebe seit Jahren im Vergleich zu anderen Landkreisen in Rheinland-Pfalz eine der niedrigsten Kreisumlagen bei den Kommunen.

Was möchte Schwickert im Westerwaldkreis noch umsetzen?

"Im Kern geht es mir um eine starke, verlässliche und bodenständige Politik, die an den Realitäten und nicht am Wunschdenken orientiert ist", so Schwickert. Er lege Wert darauf, dass ehrenamtliche Engagement der Menschen im Kreis zu fördern - etwa die Arbeit der vielen Vereine. Zudem seien weitere Investitionen ins Gesundheitssystem und in Bildungseinrichtungen wichtig.

"Wir benötigen moderne Technologien, den Ausbau der digitalen Welt, aber auch bezahlbare Energie", sagt Schwickert, wenn es ums Thema Wirtschaft geht. Wichtig für alle Themen im Westerwaldkreis seien aber vor allem gesunde Finanzen. "Sparsames Wirtschaften hält uns auch in Zukunft handlungsfähig und stark", so Schwickert.