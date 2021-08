Alle Kläranlagen im Ahrtal sind nach Angaben der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz von den Überschwemmungen betroffen und beschädigt. Deshalb fließe anfallendes Abwasser ungereinigt und ungeklärt in die Ahr. Fachleute klärten derzeit mit den Abwasserwerken, ob und wie die Anlagen wieder in Betrieb genommen werden könnten. Zunächst solle zumindest eine mechanische Grundreinigung erreicht werden. Noch lasse sich nicht sagen, wie belastet die Ahr momentan sei. Mit der Hochwasserwelle seien auch Kraftstoffe, Chemikalien, Darm- und Colibakterien sowie Giftstoffe in die Ahr gelangt. Ein Messprogramm zur Überwachung der Ahr werde vermutlich nächste Woche zumindest an den bereits zugänglichen Messstellen starten. Weiter routinemäßig überwacht wird den Angaben zufolge die Wasserqualität des Rheins, in den die Ahr fließt. Bislang seien aber keine nennenswerten Auffälligkeiten gemeldet worden.