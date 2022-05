Segelflugzeug stürzt ab - Pilot stirbt

Beim Absturz eines Segelflugzeuges im nördlichen Rheinland-Pfalz ist am frühen Mittwochabend der Pilot ums Leben gekommen. Das Flugzeug sei auf einem Wiesengelände in der Nähe der Eifelgemeinde Wershofen (Landkreis Ahrweiler) abgestürzt, teilte die Polizei mit. Der Absturzgrund ist noch unklar, die Polizei ermittelt. In der Nähe von Wershofen befindet sich ein Flugplatz. Nach Angaben der Freiwilligen Feuerwehr wurde der Flieger abtransportiert, es gebe keine nennenswerten Schäden an der Absturzstelle.