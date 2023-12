Zahlreiche Zugausfälle und Baulärm in Koblenz bis zum Wochenende

per Mail teilen

Auf der Bahnstrecke zwischen Koblenz und Boppard fallen ab heute Nachmittag in Richtung Mainz zahlreiche Züge aus. Zudem kommt es nach Bahnangaben zu Verspätungen. Grund ist der Abriss einer Zugbrücke.

Die Eisenbahnüberführung in der Chlodwigstraße in Koblenz wird laut Bahn von Fachleuten regelmäßig überprüft. Dabei sei festgestellt worden, dass die Brücke ersetzt werden muss. Die bestehende Brücke soll jetzt abgerissen und zunächst durch eine Übergangslösung ersetzt werden. Damit könnte der Zugverkehr laut Bahn schneller wieder aufgenommen werden. Bereits im Oktober führte die Bahn nach eigenen Angaben erste vorbereitende Arbeiten für den Abriss durch. Der eigentliche Brückenneubau befinde sich noch in der Planung.

Wegen Abrissarbeiten: Züge fallen zwischen Koblenz und Boppard aus

Über die Brücke in der Chlodwigstraße fahren regulär etwa 100 Züge pro Tag, teilte die Deutsche Bahn mit. Durch die Arbeiten kommt es zu einigen Beeinträchtigungen im Verkehr sowie zu baubedingtem Lärm. Die Linien RE2 und RE17 sowie die RB26 sollen bis Samstag ausfallen. Fahrgäste müssen nach Bahnangaben in der Zeit auf Busse umsteigen. Außerdem soll der Fernverkehr umgeleitet werden. Wegen der Abrissarbeiten der Zugbrücke ist die Chlodwigstraße in Koblenz laut Bahn bis Silvester gesperrt.

Laute Arbeiten: Bahn übernimmt Hotelkosten für Anwohner in Koblenz

Da die Arbeiten auch in der Nacht sehr laut sein sollen, bezahlt die Bahn nach eigenen Angaben für die Anwohner Übernachtungen in Hotels. Wie eine Bahnsprecherin mitteilt, haben aktuell etwa 25 Anwohner dieses Angebot angenommen.