Brückenabriss: A48 bei Koblenz am Wochenende voll gesperrt

Es ist zwar nur eine kleine marode Brücke, aber ihr Abriss hat große Auswirkungen für Autofahrer: Die A48 bei Koblenz ist von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt.

Es ist ein 45 Meter langer und sechs Meter breiter Wirtschaftsweg, der in Koblenz-Kesselheim über die A48 führt. Er wurde 1963 errichtet und hat inzwischen erhebliche Mängel. Das zeigte eine Sonderprüfung der Brücke 2022. Deshalb wird sie jetzt abgerissen.

Umleitungen während der Vollsperrung von Freitagabend bis Montagmorgen

Die Vollsperrung beginnt nach Angaben der Autobahn GmbH am Freitag um 20 Uhr und endet am Montag früh um 4 Uhr. Solange müssen Autofahrerinnen und Autofahrer folgende Umleitungen in Kauf nehmen:

An der A48 Anschlussstelle Bendorf wird der Verkehr abgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke (U44) über die B42, B256, und B9 zur AS Koblenz-Nord geführt.

An der A48 Anschlussstelle Koblenz-Nord wird der Verkehr abgeleitet und über die ausgeschilderte Umleitungsstrecke (U95) über die B9, B256 und B42 zur AS Bendorf geführt.

Meldungen zur Vollsperrung im Verkehrsfunk beachten

Die Autobahn GmbH empfiehlt Autofahrerinnen und Autofahrern, auf die Verkehrsmeldungen im Rundfunk zu achten, etwaige Störungen bei der Routenplanung zu berücksichtigen und mehr Fahrzeit für die Umleitungsstrecke einzuplanen.

Bau eines neuen Wirtschaftswegs über die A48 noch völlig offen

Wie die Autobahn GmbH weiter mitteilt, ist bislang kein Ersatz für die Brücke über die A48 bei Koblenz Kesselheim vorgesehen, und zwar aus wirtschaftlichen Gründen.