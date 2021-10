Abkochgebot in mehreren Ahr-Gemeinden aufgehoben

per Mail teilen

In den Ahr-Gemeinden Ahrbrück, Hönningen und Mayschoß ist das Abkochgebot aufgehoben worden. Das hat der Kreis Ahrweiler mitgeteilt. Das Trinkwasser werde aber weiterhin mit Chlor desinfiziert. In anderen Ortsteilen, wie beispielsweise Altenburg, Kreuzberg und Reimerzhoven, bleibt das Abkochgebot laut Kreisverwaltung bestehen. Hier müssten noch weitere Proben ausgewertet werden, um mögliche Verunreinigungen auszuschließen. Bei der Flutkatastrophe im Juli waren viele Trinkwasserleitungen an der Ahr zerstört worden.