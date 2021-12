per Mail teilen

Die A61 zwischen dem Kreuz Meckenheim in Richtung Rheinbach wird am Dienstagvormittag wieder für den Verkehr freigegeben. Das teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Damit ist die letzte Vollsperrung der A61 wieder frei, die vom Hochwasser stark beschädigt worden war. Im September war der von vielen Pendlern und Fernfahrern genutzte Autobahnabschnitt bereits in Richtung Koblenz wieder freigegeben worden.