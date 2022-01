Schwer Verletzter bei Unfall auf A3

per Mail teilen

Nach einem Unfall auf der A3 bei Oberhaid im Westerwald musste die Autobahn in der Nacht auf Donnerstag in Richtung Frankfurt mehr als fünf Stunden lang gesperrt werden. Es kam zu einem kilometerlangen Rückstau, vor allem Lastwagen stauen sich weiter auf der rechten Fahrspur. Die mittlere und die linke Spur sind laut Polizei mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben worden. Am Deesener Berg war gegen zwei Uhr ein Mann mit seinem Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Sattelschlepper aufgefahren. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt im Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Wie es zu dem Unfall kam, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.