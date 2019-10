Ein der Heiligen Katharina Kasper gewidmetes Oratorium wird am Sonntag, 13. Oktober, im Westerwälder Dom St. Bonifatius in Wirges uraufgeführt. Das hat das Bistum Limburg mitgeteilt. Der Titel des Oratoriums lautet „Beati pauperes“ – „Selig die Armen“. Es wird von einem Orchester, vier Solisten, 90 Chorsängern und 30 Kindern präsentiert“. Die Ordensgründerin der Dernbacher Schwestern Katharina Kasper war am 14. Oktober vergangenen Jahres von Papst Franziskus in Rom heiliggesprochen worden.