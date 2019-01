per Mail teilen

Im Norden von Rheinland-Pfalz hat es am Mittwoch wegen Schneeglätte mehrere Unfälle gegeben.

In der Nähe von Winden im Rhein-Lahn-Kreis überschlug sich ein Kleinbus mit sechs behinderten Kindern an Bord. Die Kinder wurden leicht verletzt. Alle waren laut Polizei angeschnallt. In der Eifel rund um Adenau schneite es auf den Höhen stark. Mehrere Lastwagen blieben deshalb auf der Landstraße Richtung Nürburgring liegen und konnten erst weiterfahren, nachdem geräumt worden war.

Dauer 00:31 min Schnee und Eis in Eifel und Hunsrück In Norden von Rheinland-Pfalz kam es zu Unfällen und Verkehrsbehinderungen.

Kleinere Unfälle und Verkehrsbehinderungen

Bei Spessart im Landkreis Ahrweiler kam ein Auto ins Rutschen, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem Bus zusammen. Verletzt wurde niemand. Im Hunsrück gab es rund um Simmern mehrere kleine Unfälle, bei denen Blechschaden entstand. Auf der Hunsrückhöhenstraße kam es zwischen Morbach und Hermeskeil zu wetterbedingten Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben der Polizei waren einige Lkw wegen Schnee und Eisglätte liegen geblieben.

Zum Wochenende hin kann in Rheinland-Pfalz bis in tiefe Lagen noch ein wenig Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.