Neues Forschungsprojekt: Mikrplastik auch in Rhein, Lahn und Mosel? Über Mikroplastik in den Weltmeeren wird immer wieder berichtet. Doch die kaum sichtbaren Plastik-Teilchen treiben auch in Flüssen. Und das ist genauso ein Problem. Die Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz will in den nächsten drei Jahren über Mikro-Plastik in Lahn, Mosel, Elbe, Saar und Rhein forschen. Das neue Forschungsprojekt solle auch dabei helfen, die Standards bei der Untersuchung von Mikroplastik in Flüssen anzugleichen, sagte eine Mitarbeiterin der Bundesanstalt für Gewässerkunde. Bisher würden die Forscher zum Beispiel mit unterschiedlich großen Netzen arbeiten, um Mikroplastik aus dem Wasser rauszuholen. Forschungsergebnisse oft schlecht vergleichbar Außerdem gebe es noch keine einheitliche Auswahl der Orte für Wasser- und Bodenproben. Manche Forscher würden Mikroplastik an Mündungen untersuchen, andere an Uferbereichen. Dadurch seien die Ergebnisse bisher oft schwer miteinander zu vergleichen. Nach Angaben der Wissenschaftler dauert die vollständige Zersetzung der Kunststoffe in den Flüssen mehrere hundert Jahre. Neue Forschung zu Mikroplastik in Flüssen Mikroplastik in Rhein und Mosel Friederike Stock auf einem Anleger am Rhein in Koblenz, die Wissenschaftlerin der Bundesanstalt für Gewässerkunde will kleinste Plastikteilchen aus dem Fluss fischen. Die Koblenzer Wissenschaftler "fangen" so Plastik im Rhein. Andere Forscher nehmen andere Netze. Die Forschung nach Mikroplastik in Flüssen ist noch am Anfang. Die Methoden sind nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde noch nicht vereinheitlicht. Im Labor untersucht Friederike Stock Proben aus Rhein, Mosel, Lahn und anderen Flüssen. Die größeren Pastikreste kann sie schon mit bloßem Auge erkennen. Bis zu 500 Jahre kann die vollständige Zersetzung des Kunststoffes dauern. Mikroplastik untersucht Friederike Stock auch mit dem Mikroskop. In der Mosel wurden in Bodenproben 34 Mikroplastikpartikel pro Kilogramm gefunden, im Rhein 32 Partikel pro Kilogramm. "Es sollte nicht da sein", sagt sie. Ob Mikroplastik der Gesundheit schaden kann, werde noch untersucht. Viele Mikroplastikteilchen sind kleiner als 300 Mikrometer. Ein neues Forschungsprojekt der Bundesanstalt für Gewässerkunde startete Anfang des Jahres. In den kommenden Jahren wollen die Wissenschaftler unter anderem am Rhein, in den Staustufen der Mosel und in der Lahn nach Plastikteilchen suchen. Die Koblenzer Wissenschaftlerin Friederike Stock lässt für die Untersuchung ein Netz aus einem gardinenartigen Stoff langsam ins Wasser. Der Stoff hängt an einem großen Trichter, durch den das Wasser fließt. Erst nach 20 Minuten zieht sie ihn wieder heraus. Die Schwebstoffe im Wasser entpuppen sich oft als Mikroplastik Die Rückstände im Netz untersucht sie in ihrem Labor. Es ist nicht weit entfernt vom Rhein, im Keller des Bundesamtes für Gewässerkunde in Koblenz. Hier trennen verschiedene Apparate das Plastik aus Wasser- und Bodenproben. Erst seit einigen Jahren untersuchen Forscher überhaupt, wie viel Plastik in Flüssen zu finden ist. Die Wissenschaftler seien noch ganz am Anfang, sagt Friederike Stock. Doch sicher sei: Es gibt vor allem im Boden der Flüsse kleinste Plastikteilchen, auch in Mosel und Rhein. Über den Nahrungskreislauf nehmen Fische das Plastik auf und schließlich auch wir Menschen. Risiken noch unbekannt Mögliche Risiken für Mensch und Umwelt sind bislang nicht ausreichend untersucht. Auch ist nach Angaben der Bundesanstalt für Gewässerkunde bislang keine Lösung in Sicht, wie man Mikroplastik wieder aus dem Wasser herausbekommen könnte.