Gedenken an Eroberung der Brücke von Remagen vor 75 Jahren

Politiker und Zeitzeugen haben mit einem Festakt an die Eroberung der Brücke von Remagen erinnert. Vor 75 Jahren erreichten amerikanische Truppen eine der letzten intakten Rheinbrücken und verkürzten so das Kriegsgeschehen.

Bei dem Festakt in der Rheinhalle in Remagen sagte Bürgermeister Björn Ingendahl, es sei wichtig, auch nach so langer Zeit noch an das Ereignis zu erinnern. Es gehe darum, die Erinnerung lebendig zu halten, so lange noch Zeitzeugen am Leben seien. Einer dieser Zeitzeugen, der heute 92-jährige Heinz Schwartz, von 1971 bis 1976 Innenminister des Landes, berichtete beim Festakt von seinen Erlebnissen und Erinnerungen rund um die Eroberung der Brücke.

Eine Brücke schreibt Geschichte

Am 7. März vor 75 Jahren erreichten die amerikanischen Truppen die Brücke von Remagen. Die Eroberung gilt als einer der wichtigsten Wendepunkte im Zweiten Weltkrieg. Nach dem Rückzug der Wehrmacht aus Frankreich konnte die US-Armee hier erstmals den Rhein in Richtung Osten überqueren, ohne dass die Brücke wie geplant von den Deutschen zerstört wurde. Erst zehn Tage später stürzte sie ein. Das beschleunigte nach Überzeugung von Historikern den Kriegsfortgang deutlich - womöglich hätte es sonst noch viel mehr Tote gegeben.