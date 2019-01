Ein Fahrplanwechsel sorgte dafür, dass der Regionalexpress RE5 in Oberwinter einfach durchfährt. Seitdem brodelt es bei den Berufspendlern, die dort auf die Verbindung angewiesen sind.

Jahrzehnte lang gab es in Oberwinter, einem Ortsteil von Remagen, laut einer Bürgerinitiative jede Stunde die Möglichkeit, mit dem Zug in Richtung Köln oder Koblenz zu fahren. Viele Familien sind auch deswegen aus Bonn weg ins Umland gezogen: günstiges Wohnen und praktisches Pendeln. Bisher war der Ort sehr gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Rund 1.000 Berufspendler gibt es in und um Oberwinter laut der dortigen Bürgerinitiative.

Mit einem Fahrplanwechsel kam das Ende

Seit dem Fahrplanwechsel fährt die RE5 am linksrheinische Oberwinter vorbei. Hintergrund ist allerdings eine Baustelle auf der rechtsrheinischen Strecke. Wegen dieser Baustelle werden viele Güterzüge von der rechten auf die linke Rheinseite umgeleitet. Hier hat sich das Verkehrsaufkommen auf der Schiene entsprechend erhöht. Um für die Güterzüge Platz zu schaffen, hält in den nächsten Jahren der RE5 nicht mehr in Oberwinter, so die Pläne der Bahn.

Die Bürgerinitiative bemängelt, dass ausgerechnet auf dem Land Haltepunkte gestrichen werden. Nun seien sie wieder auf einen Wagen angewiesen. Die Oberwinterer haben gerechnet: Sie können demnächst die Blechwelle im Berufsverkehr rund um Bonn um zwei Kilometer verlängern.

Die Bürgerinitiative hat jetzt Kontakt zur Bahn und zu den Verkehrsministerien des Bundes und der beiden Länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz aufgenommen. Dort wollen sie erreichen, dass der Zug wieder häufiger am Bahnhof in Oberwinter hält.