Auf dem Gelände einer Suchtklinik in Vielbach im Westerwald ist in der Nacht zu Sonntag ein Stall ausgebrannt. Wie die Polizei in Montabaur mitteilte, konnten alle Tiere unverletzt gerettet werden. Warum es in dem Stall brannte, wird noch ermittelt. Zufällig vorbeifahrende Angehörige des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) hatten das Feuer gesehen und die Rettungskräfte alarmiert.