Die Ermittler schließen nach dem Zwischenfall mit einem Lkw in Limburg einen Anschlag nicht aus, halten aber auch eine psychisch bedingte Amok-Fahrt für möglich. Nach SWR-Informationen handelt es sich bei dem Fahrer um einen 32 Jahre alten Syrer.

Der Syrer lebt seit 2015 in Deutschland. Sein Aufenthaltstitel war Anfang Oktober 2019 ausgelaufen, allerdings hätte das keine unmittelbaren Folgen für seinen Aufenthalt gehabt, hieß es in Sicherheitskreisen.

Unmittelbar vor der Tat soll er bereits bei anderen Lastwagen vergeblich versucht haben, die Kontrolle über das Fahrzeug zu bekommen, so die Ermittler. Das Motiv für die Tat ist weiter unklar. Nach dpa-Informationen ist der Mann bisher mit Drogendelikten und Gewaltkriminalität aufgefallen. Über mögliche Kontakte zu Islamisten ist den Behörden bislang nichts bekannt. In der Nacht gab es im hessischen Langen eine Wohnungsdurchsuchung. Nach SWR-Informationen blieb diese jedoch ohne konkretes Ergebnis. Noch nicht vollständig ausgewertet seien aber Mobiltelefon und elektronische Datenträger.

Nach Ansicht der Ermittler ist es zu früh für Aussagen zum Hintergrund der Tat. Neben einem Anschlag halten sie auch eine psychisch bedingte Amok-Fahrt für möglich.

Im hessischen Limburg nahe der Landesgrenze ist am frühen Montagabend ein Lastwagenfahrer auf mehrere Autos aufgefahren und hat diese zusammengeschoben. Mehrere Menschen wurden verletzt. Die Hintergründe sind noch unklar.

Die Bundesanwaltschaft sieht den Fall zum jetzigen Zeitpunkt nicht in ihrer Zuständigkeit. Das sagte ein Sprecher der Karlsruher Behörde am Dienstag auf Anfrage. Man habe das Geschehen aber im Blick und stehe in engem Kontakt mit den hessischen Strafverfolgungsbehörden. Die Bundesanwaltschaft ist für Ermittlungen bei Terrorverdacht zuständig.

An einer großen Kreuzung der Stadt nahe der rheinland-pfälzischen Landesgrenze hatte der Mann am späten Montagnachmittag mit einem gestohlenen Lastwagen mehrere Fahrzeuge gerammt. Acht Fahrzeuge wurden bei dem Zwischenfall ineinander geschoben, neun Menschen dadurch verletzt. Mehrere Menschen wurden in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Lkw-Fahrer wurde festgenommen. Er hatte den Lastwagen in unmittelbarer Nähe des Unfallorts entwendet.

Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen

Die Polizei in Hessen warnte wiederholt vor Spekulationen über den Hintergrund des Vorfalls. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt in dem Fall - nach eigenen Angaben in alle Richtungen. Weitere Informationen würden voraussichtlich im Verlauf des Tages bekanntgegeben.

Der Zwischenfall löste einen Großeinsatz der Rettungskräfte aus. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Sieben Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher in Wiesbaden. Eine Person sei ambulant versorgt worden. Auch der Lkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Zunächst hieß es, es habe 17 Verletzte gegeben.

Am frühen Morgen schlossen die Ermittler die Spurensicherung vor Ort ab.