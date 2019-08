Vor dem Landgericht Koblenz geht es ab Mittwoch um eine Messerstecherei auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Sinzig im Februar. Ein 18-Jähriger ist wegen Totschlags angeklagt.

Der Angeklagte soll am Abend des 18. Februars 2019 auf dem Parkplatz mit dem 33 Jahre alten Mann in Streit geraten sein. Dabei stach er laut Anklage mit einem Jagdmesser auf ihn ein und fügte ihm so schwere Verletzungen zu, dass das Opfer kurz darauf im Krankenhaus starb. Der 18-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft, außerdem auch ein mutmaßlicher Komplize.

Schon vorher ein Zwischenfall auf dem Parkplatz

Schon vor der Tat auf dem Supermarktparkplatz in Sinzig soll es nach den Ermittlungen einen weiteren Vorfall gegeben haben. Zusammen mit drei mitangeklagten Komplizen soll der 18-Jährige auf dem Parkplatz zwei Jugendliche mit einem Messer bedroht und Geld von ihnen erpresst haben.

Die vier mutmaßlichen Täter sollen die beiden Jugendlichen dabei massiv körperlich misshandelt haben. Einen von ihnen zwangen zwei der jetzt angeklagten Bandenmitglieder, 500 Euro an einem Bankautomaten abzuheben. Das erbeutete Geld teilten sich die vier Männer laut Staatsanwaltschaft. Die drei Komplizen sind unter anderem wegen schwerer räuberischer Erpressung und gefährlicher Körperverletzung angeklagt.