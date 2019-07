Seit heute Nacht bestreikt Verdi sieben Amazon-Standorte

Seit heute Nacht bestreikt Verdi sieben Amazon-Standorte. Die Aktionen sollen zwei Tage dauern.



Der Streit zwischen Verdi und Amazon dauert schon sechs Jahre. Die Gewerkschaft fordert von dem Versandhändler Tarifeinkommen wie im Einzelhandel. Amazon erkennt die entsprechenden Tarifverträge nicht an und orientiert sich an der Logistikbranche. Die Löhne lägen auch ohne Tarifvertrag am oberen Ende dessen, was für vergleichbare Tätigkeiten bezahlt werde, erklärt das Unternehmen. Zum sogenannten Prime-Day, einer Rabattaktion für Stammkunden, bestreikt Verdi zwei Tage lang unter anderem die Standorte in Koblenz und Bad Hersfeld. Bisher sind solche Streikaktionen ohne große Auswirkungen für die Amazon-Kunden geblieben. Unter anderem deshalb, weil Amazon durch sein großes Netz an Lagern in Europa einfach auf nicht bestreikte Lager ausweichen kann.

Gerade gestern hatte Amazon angekündigt, 2800 neue Stellen in Deutschland schaffen zu wollen. Bis Jahresende sollen hier nach eigenen Angaben mehr als 20.000 Menschen für das Unternehmen arbeiten.