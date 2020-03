Kreisgesundheitsamt Neuwied informiert über Corona-Virus!

Ein Soldat befindet sich derzeit im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz zur Testung. Die Familie steht unter Quarantäne. Die Kinder besuchen die Kommunale Kindertagesstätte in Windhagen.

In Absprache mit dem Ortsbürgermeister als Träger und der Kita-Leitung, bleibt deshalb die Kommunale Kindertagesstätte “Spatzennest” am morgigen Montag, 02.03.2020 vorsorglich geschlossen!

Grund: Verdachtsfall Coronavirus bei einem Elternteil.

Facebook