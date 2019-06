per Mail teilen

Eine Gefängnisbeamtin aus dem Norden des Landes ist aus dem Dienst entlassen worden, weil sie ein Verhältnis zu einem Gefangenen hatte. Das Verwaltungsgericht Trier sieht darin eine Gefährdung des Strafvollzugs.

Die JVA-Beamtin aus dem Norden von Rheinland-Pfalz habe verantwortungslos gehandelt und sich erpressbar gemacht, urteilten die Richter der Disziplinarkammer am Verwaltungsgericht Trier. Die Beamtin hatte über mehrere Monate eine Liebesbeziehung zu einem Gefangenen. Unter Verschleierung ihrer Identität habe die Justizvollzugsbeamtin dem Gefangenen Briefe geschrieben - mit der "Offenbarung sexueller Vorlieben und Fantasien sowie einer avisierten gemeinsamen Zukunft". Zudem schickte sie ihm private, teils pornografische Fotos von sich selbst.

"Verstoß gegen das Distanzgebot"

Außerdem habe sie ein Armband und ein T-Shirt des Gefangenen unerlaubt mit nach Hause genommen. Das heimliche Verhältnis war bei einer Postkontrolle in der JVA aufgeflogen. Danach erhob das Land Rheinland-Pfalz eine Diziplinarklage gegen die Gefängnisbeamtin. Die landesweit zuständige Disziplinarkammer des Verwaltungsgerichts Trier gab dem Land jetzt Recht: Die Frau habe mit ihrem Verhalten gegen das Distanzverbot für Beamte verstoßen und müsse deshalb den Dienst verlassen.

Berufung gegen Urteil ist möglich

Selbst nachdem der Häftling in das Gefängnis in Diez im Rhein-Lahn-Kreis verlegt und das Disziplinarverfahren eingeleitet worden sei, habe sie über Dritte weiter versucht, die Beziehung aufrechtzuerhalten. Zum Alter des Häftlings machte das Gericht keine Angaben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz in Koblenz wäre möglich.