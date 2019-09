Böse Überraschung vor dem Sonntagsfrühstück: In Simmern im Westerwald ist ein Kleintransporter gegen eine Hauswand gefahren und hat ein großes Loch hinterlassen.

Dauer 0:31 min Simmern: Transporter kracht in Hauswand Böse Überraschung vor dem Sonntagsfrühstück: In Simmern im Hunsrück ist ein Kleintransporter gegen eine Hauswand gefahren und hat ein großes Loch hinterlassen.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr um kurz vor 7 Uhr ein 20-Jähriger aus der Verbandsgemeinde St. Goarshausen mit seinem Kleintransporter auf der Hauptstraße in Simmern in Richtung Neuhäusel. In einer leichten Linkskurve sei der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und krachte in eine Hauswand.

Das Einfamilienhaus und der Transporter wurden stark beschädigt. Ob das Haus einsturzgefährdet ist, ist noch unklar. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt.