Alle Haushalte mit Jugendlichen zwischen 14 und 17 Jahren sollen in der Verbandsgemeinde Asbach Drogentests zugeschickt bekommen. Das sorgt für viel Kritik.

Sozial- und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler sprach sich gegen die Aktion der Verbandsgemeinde Asbach (Kreis Neuwied) aus. Kinder und Jugendliche würden am besten in einem familiären Umfeld groß, "das von Vertrauen und Offenheit geprägt ist", sagte die Sozialdemokratin. Sie seien "psychisch stabiler, wenn ihre Eltern Anteil an ihrem Leben nehmen und eine ehrliche Kommunikation möglich ist". Ein Drogentest ohne Anlass und Zustimmung könne dieses wichtige Vertrauensverhältnis gefährden.

Dauer 00:40 min VG Asbach will verunsicherte Eltern unterstützen Die Verbandsgemeinde Asbach im Kreis Neuwied verschickt ab Mitte Mai 2.000 Briefe zur Suchtprävention an Eltern von 14- bis 17-jährigen Jugendlichen. Gemeinsam mit den Briefen verschickt sie dabei auch einen Drogentest.

Sie verwies stattdessen auf die zahlreichen Angebote zur Suchtprävention im Land. In den Jugendgesundheitsuntersuchungen für 12- bis 14-Jährige gehe es zudem ebenfalls um die Haltung zum Drogenkonsum.

Auch der Landeselternbeirat kritisierte die Aktion. Sie könne zu großem Misstrauen in den angeschrieben Familien führen.

Bürgermeister will Diskussion in Familien anregen

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde, Michael Christ, verteidigte den Plan. Ziel der Idee sei es, die Augen für das weit verbreitete Problem zu öffnen und Diskussionen in den Familien anzustoßen. Die Aktion wurde im Kriminalitätspräventionsrat entwickelt.

Die Verbandsgemeinde will Mitte Mai 2.000 Briefe mit dem Drogentest verschicken. Damit sollen Eltern unterstützt werden, die sich unsicher sind, ob ihre Kinder Cannabis konsumieren, so Bürgermeister Christ. Cannabis werde häufig im Umfeld von Schulen verkauft. Ob das auch in Ansbach der Fall sei, sei zwar nicht klar. Da Cannabis aber zu den Haupteinstiegsdrogen gehöre, wolle man die Eltern mit den Tests über die Gefahren aufklären.

Die Briefaktion kostet die Verbandgemeinde rund 5.500 Euro. Zudem sind Tests kostenlos im Rathaus zu haben. Die "Rhein-Zeitung" hatte zuvor über die Idee berichtet.