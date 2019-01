per Mail teilen

Der Film "Schindlers Liste" kommt wieder in deutsche Kinos. Das "Cinexx"-Kino in Hachenburg gewährt AfD-Mitgliedern dafür freien Eintritt – das löst teilweise empörte Reaktionen aus.

Mit der Aktion, AfD-Mitgliedern am 27. Januar freien Eintritt für den Film "Schindlers Liste" anzubieten, wolle das Kino einen Ort zum Gespräch anbieten, heißt es in einer Stellungnahme auf der Homepage des Kinos.

Die "Ausgrenzung oder Diffamierung" von AfD-Mitgliedern sei nicht das Ansinnen der Veranstalter. "Wir bieten den Film im Rahmen eines wichtigen deutschen Gedenktages an. Schindlers Liste ist ein 25 Jahre altes historisches, vielfach ausgezeichnetes, Meisterwerk, welches vor allem junge Menschen, zum Verständnis der deutschen Geschichte - gegen das Vergessen - gesehen haben sollten", heißt es weiter.

"Wir behaupten überhaupt nicht, AfD Wähler seien Nazis – ob sie geschichtliche Aufklärung benötigen, liegt in ihrem eigenen Ermessen. Nach unserer Einschätzung lässt das AfD Parteiprogramm allerdings doch stark auf eine Verharmlosung der damaligen Ereignisse schließen. [...] " - Stellungnahme "Cinexx"-Kino Hachenburg.

AfD: "Diskriminierung und Verleumdung"

Die AfD Paderborn (Nordrhein-Westfalen) kritisierte die Aktion. Auf Facebook schrieb der Kreisverband: "Wieder ein Beispiel für die Diskriminierung und Verleumdung politisch Andersdenkender".

Aktion anlässlich Holocaust-Gedenktag

Der Film von Steven Spielberg aus dem Jahr 1993 zeigt die Geschichte des Industriellen Oskar Schindler, der in der Zeit des Nationalsozialismus rund 1.000 Juden vor dem Tod rettete.

Am 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust, zeigt das "Cinexx"-Kino in Hachenburg deshalb den Hollywood-Klassiker.

Das Vorhaben des Cinexx Kinos in Hachenburg, AfD-Mitgliedern am Holocaust Gedenktag freien Eintritt für den Film „Schindlers Liste“ zu gewähren, hatte teils heftige Reaktionen ausgelöst. SWR

Die Aktion des Kinos sorgte in den Netzwerken für Diskussion und Kritik. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang zurzeit ein mutmaßliches Drohvideo gegen das Kino in Hachenburg.

Polizei prüft Droh-Video

In einem YouTube-Video war die Rede von Sprengsätzen, die explodieren könnten. Deshalb prüft die Polizei nun, wer der Urheber dieses Videos ist, ob es im Internet noch weitere solcher Drohungen gibt und ob es sich dabei um politisch motivierte Straftaten handelt.