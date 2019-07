Polizisten haben am frühen Morgen an einer Landstraße zwischen Ulmen und Berenbach in der Eifel ein frei laufendes Pferd eingefangen, jetzt suchen sie nach dem Halter. Noch wissen die Polizisten nicht, wem genau das Pferd gehört. Sie vermuten zwar, dass es normalerweise mit mehreren anderen Pferden auf einer Koppel in der Nähe der Landstraße zwischen Ulmen und Berenbach steht. Allerdings sind sie nicht ganz sicher und brachten das Tier deshalb auch nicht in diese Koppel zurück. Stattdessen zäunten die Beamten zäunten kurzerhand selber ein Stück Wiese ein –mit rot-weißem Polizei-Absperrband. Das scheine das ausgebüxte Pferd so zu beeindrucken, dass es jetzt ganz friedlich auf der Wiese grase, heißt es.