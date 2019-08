Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen ist am Wochenende auf der B421 bei Mehren ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr ein Autofahrer in Richtung Gillenfeld. Dabei geriet er aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit dem Motorradfahrer aus der Verbandsgemeinde Ulmen zusammen. Die B421 war nach dem Unfall drei Stunden lang zwischen Mehren und Gillenfeld in der Eifel voll gesperrt.