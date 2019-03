Eine Frau aus dem Kreis Cochem-Zell hat der katholischen Kirchengemeinde in Cochem rund 265.000 Euro vererbt. Sie hatte lange in einem Moselort gelebt und war im vergangenen Jahr gestorben.

Wie der Cochemer Wochenspiegel berichtet, war im Nachlass der Frau ein Sparbuch mit Testament gefunden worden. Ihr letzter Wille war, dass rund 265.000 Euro an die Cochemer Kirchengemeinde vererbt werden, bestätigte Pfarrer Markus Arndt den Bericht. Von der großen Summe sei die Gemeinde überrascht gewesen.

Sanierung der Kirche in Cond?

Wofür das Geld eingesetzt wird, sei noch nicht klar. Möglich sei, dass es beispielsweise in eine sanierungsbedürftige Kirche in Cond investiert wird. In das Kirchengebäude dringt Wasser ein, weil alte Abwasserrohre abgesackt sind. Deshalb hat sich dort bereits Schimmel gebildet. Diese Renovierungsarbeiten würden rund 160.000 Euro kosten. Das überraschende Erbe könne man also gut gebrauchen. Erbschaftssteuer muss die Kirche nicht zahlen.