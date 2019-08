Das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel (DLR) hat in Thörnich Weinbergsmaschinen vorgestellt, mit denen der Einsatz von Glyphosat im Weinberg verringert werden kann. Nach Angaben des DLR kann mit den neuentwickelten Maschinen das Unkraut zwischen den Reben schneller, umweltverträglicher und wirtschaftlicher entfernt werden als mit Herbiziden. Zudem könnten mit den Maschinen Gräben zwischen den Reben erstellt werden, die es den Pflanzen ermöglichen einfacherer an Wasser zu kommen. Nach Angaben des DLR sei gerade das in Zeiten anhaltender Trockenheit und Hitzeperioden zunehmend wichtig. Das gelte auch für die schnelle Entfernung von Unkraut. Das entziehe den Reben nämlich Wasser, dass diese gerade in den trockenen Phasen des Jahres dringend bräuchten.