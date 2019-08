Zehntausende Besucher reisen heute zum Musikfestival Nature One im Hunsrück an. Die Großveranstaltung mit elektronischer Musik auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Nach Angaben der Veranstalter werden mehr als 60.000 Besucher zur 25. Ausgabe der Nature One erwartet. Bei der Anreise müssen sie damit rechnen, dass es zu Staus kommen kann. Die Veranstalter haben nach eigenen Angaben in den vergangenen Jahren aber ein System entwickelt, dass extrem lange Wartezeiten verhindern soll – indem die zahlreichen Autos zu verschiedenen Einlassstellen auf dem Campingplatz gelotst werden und der Anreiseverkehr so entzerrt wird. Wie in den vergangenen Jahren werden auch in diesem Jahr Autofahrer kontrolliert, ob sie Drogen im Gepäck haben. mehr...