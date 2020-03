per Mail teilen

Die erste Hochschule in Deutschland hat den kompletten Campus geschlossen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Ein Student der Wirtschaftshochschule in Vallendar ist infiziert.

Wie der Kreis Mayen-Koblenz mitteilte, gilt die Schließung zunächst bis Freitag (13.3.). Die "Wirtschaftshochschule WHU – Otto Beisheim School of Management" teilte mit, das Gesundheitsamt Mayen habe die Schließung angeordnet. Sie sei "eine reine Vorsichtsmaßnahme", die helfe, "mögliche Infektionsketten zu identifizieren".

Nach Medienberichten ist ein Student positiv auf das Coronavirus getestet worden. Derzeit würden alle Menschen, die in direktem Kontakt zum Infizierten gestanden haben, ermittelt, kontaktiert und durch das Gesundheitsamt über das weitere Vorgehen sowie über eine mögliche häusliche Isolierung informiert.



"Schnuppertag" am Samstag

Die WHU ist die erste Hochschule in Deutschland, die wegen des Virus schließt. Am Samstag hatte die Wirtschaftshochschule, an der etwas mehr als 1.300 Menschen studieren, noch einen "Schnuppertag" für Interessierte angeboten. Zu diesem Zeitpunkt war die mögliche Erkrankung des Studenten noch nicht bekannt.