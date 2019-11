per Mail teilen

Die Glocke wird mit einem Kran in den Turm der Kathedrale gehoben. Dafür wird der Domplatz in Limburg kurzzeitig gesperrt.

Die aus Kupfer und Zinn bestehende Glocke ist nach Angaben des Bistums die kleinste im Turm und stimmt den höchsten Ton des Geläuts an: das hohe C.

Die Glocke ist der Ordensgründerin Katharina Kasper aus dem Westerwald gewidmet. Sie ist die erste Heilige des Bistums. SWR

Die neue Glocke ist nach Katharina Kasper benannt, die Anfang des 19. Jahrhunderts in Dernbach im Westerwald geboren wurde und dort die „Arme Dienstmägde Jesu Christi“ gegründet hatte. Im vergangenen Jahr wurde sie von Papst Franziskus heiliggesprochen.

Katharina-Kasper-Glocke

Die knapp 400 Kilogramm schwere Glocke konnte in den vergangenen drei Wochen schon im Limburger Dom besichtigt werden. Wenn der Kran sie in den Turm gehoben hat, muss sie dort noch montiert werden. Das wird einige Zeit in Anspruch nehmen.

Nach Angaben eines Bistumssprechers soll die Katharina-Kasper-Glocke am 1. Advent zum ersten Mal im Geläut erklingen.