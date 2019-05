per Mail teilen

Paukenschlag bei Thyssenkrupp: Nach der gescheiterten Fusion mit dem indischen Konkurrenten Tata will der Konzern 6.000 Stellen streichen. Das könnte auch Jobs von Rasselstein betreffen.

Der Industriekonzern Thyssenkrupp kündigte nach der geplatzten Stahl-Fusion mit Tata eine Neuausrichtung an. 6.000 Stellen würden in den kommenden drei Jahren abgebaut, sagte Vorstandschef Guido Kerkhoff am Freitag. Davon entfielen etwa 4.000 Stellen auf Deutschland. Betriebsbedingte Kündigungen könnten bei einem Abbauprogramm dieser Größenordnung nicht ausgeschlossen werden, ergänzte Personalvorstand Oliver Burkhard.

Auswirkungen auf Rasselstein unklar

Unklar ist noch, wie sich das auf den Weißblechhersteller Rasselstein in Andernach auswirkt, der zu Thyssenkrupp gehört. Nach dem Bekanntwerden der gescheiterten Fusion hatte sich der Betriebsratsvorsitzende von Rasselstein, Wilfried Stenz, enttäuscht gezeigt. Ohne Fusion werde es auch keinen Tarifvertrag geben, der allen Stahlarbeitern von Thyssenkrupp - und damit auch den Beschäftigten von Rasselstein - eine Jobsicherheit bis 2026 garantieren sollte, sagte er dem SWR.

Im Tarifvertrag seien auch Investitionen festgeschrieben - im Fall von Rasselstein für eine dringend benötigte neue Anlage zur Beschichtung von Verpackungsstahl. Ob diese dann noch gebaut werde, sei fraglich, so Stenz. Er rechnet nach eigenen Angaben damit, dass alle Stahl-Standorte nochmals auf den Prüfstand kommen.

EU-Kommission hätte Fusion "nicht genehmigt"

Hintergrund der geplatzten Fusion sei, dass die beiden Beteiligten davon ausgehen, dass die EU-Kommission die geplante Stahlfusion "nicht genehmigen wird", teilte Thyssenkrupp mit. Der Thyssenkrupp-Vorstand habe daher die "strategischen Optionen für das Unternehmen neu bewertet" und werde dem Aufsichtsrat vorschlagen, die geplante Teilung abzusagen. Die Fusion mit Tata galt als ein Kernstück des geplanten Konzernumbaus.

Thyssenkrupp und Tata wollten den zweitgrößten europäischen Stahlkonzern nach ArcelorMittal schmieden. Hierfür hätten sie sich aus Wettbewerbsgründen voraussichtlich von Geschäften in drei Bereichen trennen müssen: Verpackungsstahl, Auto- und Elektrostahl. Thyssenkrupp hatte Insidern zufolge einen Verkauf seiner Verpackungsstahl-Tochter Rasselstein abgelehnt, so dass hier wohl Tata etwas hätte anbieten müssen.