Fahrrad statt Auto: Zwei Aktionen in Rheinland-Pfalz zeigten, wie Verkehr auch anders geht. In Neustadt werden Fahrradkilometer gesammelt, im Siegtal fuhren am Sonntag mal keine Autos auf den Straßen.

Frei Fahrt für Radfahrer und Inlineskater im Siegtal: Über insgesamt 115 Kilometer waren am Sonntag für "Siegtal Pur" zwischen Siegburg und Netphen die Landstraße 333 und Teile der B62 für Autofahrer voll gesperrt. Für alle anderen gab es zahlreiche Aktivitäten.

In Hamm-Etzbach zum Beispiel wurden "Spiel, Sport und Spaß, gute Speisen und Getränke" im Industriepark geboten, in Wissen veranstalteten Vereine verschiedene Boxenstopps mit Livemusik. In Betzdorf gab es für die Besucher unter anderem ein Waldfest und einen Pannendienst, in Mudersbach ein Konzert auf dem Dorfplatz. Die Deutsche Bahn hatte Sonderzüge im Einsatz und die S-Bahn von Au bis Wissen wurde verlängert. Wie schon letztes Jahr endet "Siegtal Pur" wegen Bauarbeiten schon in Netphen und nicht an der Siegquelle.

So sah die Aktion im vergangenen Jahr aus:

Kilometer sammeln beim "Stadtradeln"

Ebenfalls auf dem Fahrrad für eine gute Sache sind Bürger in einigen Gemeinden in Rheinland-Pfalz, die sich an der bundesweiten Aktion "Stadtradeln" beteiligen. Dabei sammeln alle Radfahrer aus einer Kommune in einem dreiwöchigen Zeitraum ihre im Sattel zurückgelegten Kilometer. Bei der Kampagne geht es darum, möglichst viele Menschen zum Umstieg auf das Rad zu bewegen.

Die im Aktionszeitraum geradelten Kilometer werden im Internet veröffentlicht. Erstmals sind in diesem Jahr unter anderem der Kreis Bad Dürkheim und die Kommune Neustadt an der Weinstraße dabei.

Den Organisatoren zufolge ist Stadtradeln eine nach Nürnberger Vorbild entwickelte Kampagne des Klima-Bündnisses, dem rund 1.700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören. Mit der Kampagne steht Kommunen demnach eine leicht umzusetzende Maßnahme zur Verfügung, um in der Öffentlichkeit für nachhaltige Mobilität aktiv zu werden.