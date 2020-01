Die Verbandsgemeinde Loreley bekommt weitere 840.000 Euro vom Land für das Loreley-Plateau. Innenminister Lewentz hat am Dienstagvormittag den Förderbescheid überbracht. Nach Angaben des Landes will die Verbandsgemeinde Loreley weitere Grundstücke in der Nähe des weltberühmte Felsens am Mittelrhein kaufen. Außerdem soll ein Teil des in die Umsetzung der Pläne für die Neugestaltung des Plateaus fließen. Sie soll den Besuchern den Mythos der Loreley-Sage auf moderne Art vermitteln.