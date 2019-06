per Mail teilen

In der Diskussion um den Bahnlärm im Mittelrheintal könnte eine Klage der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel gegen die Deutsche Bahn Erfolg haben. Das ist das Ergebnis eines Gutachtens, das die Verbandsgemeinde in Auftrag gegeben hatte.

In dem Gutachten geht es um die Frage, ob die 160 Jahre alte Bahnstrecke zwischen Mainz und Koblenz Bestandsschutz genießt. Die Deutsche Bahn geht bislang offiziell davon aus, dass das der Fall ist. Das Gutachten eines Düsseldorfer Anwalts kommt jetzt allerdings zu dem Ergebnis, dass die Deutsche Bahn bislang keinen Beweis vorgebracht hat, dass die Bahnstrecke damals mit der notwendigen Genehmigung erbaut wurde. Demnach hätte die Strecke am Mittelrhein keinen Bestandsschutz.

Forderung nach weniger Bahnlärm und mehr Sicherheit

Nach Ansicht des Gutachtens könnte das bedeuten, dass die Verbandsgemeinde von der Bahn Nachbesserungen an der Strecke zwischen Mainz und Koblenz verlangen könnte - zum Beispiel für weniger Bahnlärm und mehr Sicherheit in den Tunneln. Der Bahnlärm könnte etwa mit Tempolimits oder Nachtfahrverboten verringert werden. Für solche Maßnahmen zum Lärmschutz kämpfen die Anwohner am Mittelrhein seit Jahren vergeblich.

Bestandsschutz für alte Bahnstrecken Bahnstrecken, die vor vielen Jahren gebaut wurden (in diesem Fall vor 160 Jahren), unterliegen nach dem Immissionsschutzgesetz einer Sonderregelung und müssen aktuelle geltende Grenzwerte nicht einhalten. Aus Sicht der Verbandsgemeinde gilt diese Regelung aber nur dann, wenn die Strecken bestandsgeschützt sind - dazu müssen sie nach Ansicht des Gutachtens rechtlich genehmigt worden sein. Die Verantwortlichen in St. Goar-Oberwesel gehen davon aus, dass der Bahn diese Genehmigung nicht vorliegt.

"Jetzt können wir vielleicht Dinge mit der Bahn regeln, die bis jetzt nicht möglich waren." (Bürgermeister Thomas Bungert)

Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel, Thomas Bungert, sagte im SWR-Interview, das Gutachten unterstreiche die Rechtsposition der Gemeinde: "Wir sehen uns darin bestärkt, dass der Bestandsschutz für die Strecke nicht gilt. Jetzt können wir vielleicht Dinge mit der Bahn regeln, die bis jetzt nicht möglich waren."

Verbandsgemeinde berät über Ergebnisse

Der Verbandsgemeinderat St. Goar-Oberwesel hat angekündigt, am kommenden Donnerstag über die Ergebnisse des Gutachtens zu beraten. Unter anderem müsse besprochen und abgewägt werden, wie hoch die Prozesskosten ausfallen könnten und ob die Verbandsgemeinde das Risiko eingehen wolle, sagte Bungert.