Der autofreie Raderlebnistag "Tal Total" am Mittelrhein ist Geschichte. Die Geschäftsführerin der "Rhein Touristik Tal der Loreley", Claudia Schwarz, sagte dem SWR, "Tal Total" sei dieses Jahr zum letzten Mal veranstaltet worden. Nach 27 Jahren hätten die meisten Bürgermeister am Mittelrhein dafür gestimmt, die Traditionsveranstaltung für Radfahrer, Inlineskater und Wanderer nicht weiter zu führen. In den vergangenen Jahren seien immer weniger Teilnehmer gekommen. Auch die Zahl der Vereine, die etwa mit Verpflegungsständen an den Bundesstraßen B9 und B42 dabei waren, sei stark zurückgegangen.