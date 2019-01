Holocaust-Aufklärung vor 40 Jahren durch TV-Dreiteiler

Vor 40 Jahren hatte keine noch so gut aufbereitete Dokumentation den Deutschen die Judenvernichtung im sogenannten Dritten Reich so nahe gebracht wie die Hollywoodverfilmung des Themas unter dem Titel "Holocaust". Es gilt als eine der ersten fiktionalen Darstellungen des Holocausts, die einem breiten Publikum im US-Fernsehen, gezeigt wurde. Meryl Streep gelang mit ihrer Rolle in der TV-Produktion der internationale Durchbruch. Der WDR erwarb damals die Senderechte für den Vierteiler. Ab Montag wird die Serie in den dritten Programmen von HR und WDR wiederholt, ab Mittwoch auch im SWR.