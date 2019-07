per Mail teilen

Auf der B9 bei Sinzig (Kreis Ahrweiler) ist am Sonntagnachmittag ein Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der 92-Jährige zuerst in die Mittelleitplanke, dann in die rechte Leitplanke eingeschlagen. Der alleinbeteiligte Fahrer starb. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 4.000 Euro.