Im Prozess um tödliche Messerstiche auf einem Parkplatz in Sinzig hat der Anwalt des Hauptangeklagten Notwehr ins Spiel gebracht. Er behauptete, sein Mandant sei vom späteren Opfer erheblich verletzt worden und habe längere Zeit am Boden gelegen. Daraufhin habe sich der 18-Jährige möglicherweise mit einem Messer reflexartig gewehrt, so der Verteidiger am zweiten Verhandlungstag. Daran könne sich der junge Deutsche aber nicht mehr erinnern. Er habe nie töten wollen. Der 18-Jährige ist wegen Totschlags angeklagt. Er soll im Februar vor dem Supermarkt in Sinzig mit einem Mann in Streit geraten sein und ihn mit einem Stich ins Herz getötet haben. Beim Prozessauftakt wurde im Gericht ein Video einer Überwachungskamera vorgeführt. Es zeigt in der Ferne in abendlicher Dunkelheit, wie sich mehrere Personen gegenseitig Schubsen und wie dabei ein Mann zu Boden geht.