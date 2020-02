In Siegen werden Rettungskräfte auch heute weiter nach dem Mann aus Kirchen-Herkersdorf suchen, der seit Sonntag vermisst wird. Die große Suchaktion gestern hat kein Ergebnis gebracht. Die Polizei geht davon aus, dass der 30 Jahre alte Westerwälder in der Nacht zum Sonntag in Siegen in den Fluss gestürzt ist. Rettungskräfte haben gestern die Stellen in der Sieg abgesucht, die momentan trotz der starken Strömung zugänglich sind. Die Polizei warnt davor, auf eigene Faust nach dem Vermissten zu suchen. Der flussnahe Bereich der Sieg sei lebensgefährlich, heißt es.