Die Universität Siegen sucht für ein Forschungsprojekt Menschen aus dem Kreis Neuwied, die noch Mundart sprechen können. Gesucht werden Menschen, die älter als 70 Jahre alt sind und die im Kreis Neuwied geboren und aufgewachsen sind. Eine Mitarbeiterin der Universität sagte, sie wolle zum Beispiel mit Menschen aus Windhagen, Asbach oder Leutesdorf sprechen, aber auch andere Orte seien relevant. Wer Mundart spricht und Lust hat, bei dem Projekt mitzumachen, der wird von den Wissenschaftlern zuhause besucht. Im Gespräch und durch Fragebögen werden dann gemeinsam Begriffe in typisch, lokaler Mundart festgehalten. Die Wissenschaftler wollen so die lokalen Dialekte in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Rheinland-Pfalz bewahren. Außerdem will das Langzeitprojekt „Dialektatlas Mittleres Westdeutschland“ die Veränderungen der Dialekte über mehrere Generationen beobachten.