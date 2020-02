Rettungskräfte werden heute noch einmal in Siegen nach einem Mann aus dem Kreis Altenkirchen suchen, der seit Sonntag vermisst wird. Nach Angaben der Polizei suchen sie vor allem die Sieg ab. Der 30-Jährige aus Kirchen-Herkersdorf ist möglicherweise in den Fluss gestürzt. Der 30-Jährige war nach Angaben der Polizei am Wochenende bei Verwandten in Siegen zu Besuch. In der Nacht zum Sonntag war er mit mehreren Begleitern in der Innenstadt unterwegs. Die Polizei geht davon aus, dass er dort in den Fluss gestürzt sein könnte. Bislang wurde er dort noch nicht gefunden.